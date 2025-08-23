Meteo Molise: weekend influenzato da masse d’aria fresca di origine atlantica

CAMPOBASSO – La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria fresca di origine atlantica che mantengono attive condizioni di instabilità su gran parte delle nostre regioni peninsulari e, nelle prossime ore, saranno ancora possibili annuvolamenti e precipitazioni sparse, specialmente su Abruzzo e Molise, con schiarite nel corso della mattinata, ma l’instabilità tornerà a manifestarsi nel pomeriggio-sera e nella giornata di domenica. In particolare nella giornata di domenica sono attesi annuvolamenti in mattinata sulle regioni adriatiche centro-settentrionali con possibili precipitazioni, in intensificazione nel corso del pomeriggio e nel tardo pomeriggio, specie sulle zone montuose e sul versante adriatico ma la tendenza è verso una graduale attenuazione dell’instabilità dalla tarda serata di domenica e nella giornata di lunedì.

Un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nella giornata di martedì a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che determinerà anche un nuovo rialzo delle temperature, tuttavia gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un nuovo probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche verso la metà della prossima settimana a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica: si tratta, tuttavia, di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.

Temperature: in diminuzione, specie nei valori minimi.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi durante i temporali. Occidentali sulle zone interne e montuose.

Mare: poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata.