Mirabello in musica 2019, il programma

MIRABELLO SANNITICO (CB) – Dal primo al 9 giugno 2019 a Palazzo Spicciati di Mirabello sannitico si svolgerà il 12° concorso nazionale di esecuzione musicale “Mirabello in musica”. L’evento è organizzato dall’associazione musicale ‘Doppio Diesis’, con il Patrocinio della Regione Molise, del comune di Mirabello Sannitico e del comune di Ferrazzano e si svolgerà a Palazzo Spicciati a Mirabello Sannitico.

Si rivolge principalmente a studenti di musica ed è articolato in diverse sezioni, pianoforte, chitarra, fisarmonica, organetto, mandolino, mandolino e chitarra, fiati, archi, musica da camera ed in categorie a seconda della fascia d’età. Le esecuzioni dei giovani musicisti, che provengono da diverse regioni italiane, saranno valutate da giurie costituite da importanti ed apprezzati musicisti in campo nazionale ed internazionale. Andiamo a vedere i principali appuntamenti in programma.

PROGRAMMA

Sabato 1° Giugno

Concorso: Sezione di Organetto (pomeriggio)

Domenica 2 Giugno

Apertura Mostra di strumenti musicali “Made in Molise” (17-20) (da Lun. 3 a Sabato 8 giugno tutti i giorni: 19-20)

Master Class di Organetto Docente Danilo Di Paolonicola, Conservatorio S. Cecilia – Roma

Lunedi 3 Giugno

Concorso: Sezioni di Mandolino, Mandolino e chitarra (pomeriggio)

Martedì 4 Giugno

Concorso: Sezione di Fisarmonica (pomeriggio)

Mercoledì 5 Giugno

Master Class di Fisarmonica Docente Massimiliano Pitocco, Conservatorio S. Cecilia – Roma

Giovedì 6 Giugno

Concorso: Sezione di Chitarra (pomeriggio)

Venerdì 7 Giugno

Concorso: Sezione di Pianoforte (pomeriggio)

Sabato 8 Giugno

Concorso: Sezione di Pianoforte (mattina e pomeriggio)

Domenica 9 Giugno

Mostra di strumenti musicali “Made in Molise” (11-13, 17-20)

Concorso: Sezione di Fiati, Archi e Musica da Camera (mattina)

ORE 18:30 CHIUSURA MOSTRA STRUMENTI MUSICALI “MADE IN MOLISE”

ORE 19 CERIMONIA DI CHIUSURA – CONCERTO E PREMIAZIONE DEI VINCITORI

ORE 21 DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI