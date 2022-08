Miss Italia Molise 2022 a Larino e altri eventi del weekend

LARINO – Stasera, mercoledì 24 agosto a Larino si svolgerà la finale regionale di Miss Italia Molise 2022. Lo spettacolo teatrale “I solde ne fanne la felicità… Specialmente quande so’ poche”, previsto per domani, 25 agosto, è rinviato per cause di forza maggiore alla sera del 2 settembre. Il 26, spazio a Kalòs Ensemble che in piazza Duomo chiuderà la stagione concertistica dell’Estate Larinese 2022 con uno spettacolo imperdibile dal titolo “Dal Cinema al Musical”. Il 27 agosto, invece, tutti in tuta e scarpe da ginnastica per la prima edizione di CorriAmo Larino.