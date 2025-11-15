Mobilità sostenibile, a Campobasso quattro nuovi bus elettrici

CAMPOBASSO – Il parco degli autobus urbani di Campobasso si rinnova con l’arrivo di altri quattro bus elettrici ‘corti’ della lunghezza di 8 metri. Dopo l’adesione all’Accordo quadro Consip e il collaudo degli automezzi, l’Amministrazione comunale ha formalizzato l’acquisto per un importo complessivo di circa 2,2 milioni di euro.
L’intervento rientra nell’ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile che ha assegnato alla Regione Molise 11 milioni di euro per l’acquisto di autobus ad alimentazione alternativa. La Giunta regionale, nella ripartizione dell’importo, ha assegnato al Comune capoluogo quasi 3,5 milioni di euro.