Molise: 2 progetti finanziati per 88mila euro

Nell’azione A.3 “Visioni Fuori-Luogo” il Molise ottiene 2 progetti finanziati per 88mila euro

REGIONE – Il Molise si conferma parte attiva nel panorama nazionale dei progetti dedicati al linguaggio cinematografico e audiovisivo come strumento di educazione e formazione. Nell’ambito dell’azione A.3 “Visioni Fuori-Luogo – secondaria di I e II grado”, sono stati finanziati 74 progetti su 154 candidature pervenute, con un investimento complessivo di 3.457.750,75 euro.

Tra le regioni beneficiarie, il Molise ottiene 2 progetti finanziati per un totale di 88.000 euro, risorse destinate alle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio. Un segnale importante per una regione che, pur con numeri contenuti, riesce a intercettare opportunità di crescita culturale e inclusione attraverso il linguaggio audiovisivo.

Il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni ha sottolineato: “Un passo importante nel nostro impegno per portare il linguaggio cinematografico e audiovisivo dove può fare davvero la differenza. Questa linea di finanziamento rafforza il ruolo della cultura come strumento di inclusione, crescita e opportunità, soprattutto nelle aree periferiche e nelle zone più disagiate del Paese cui le risorse di questa specifica azione sono destinate”.

La ripartizione regionale

Oltre al Molise, i finanziamenti hanno interessato tutte le regioni italiane: dalla Sicilia (14 progetti per 675.665,50 euro) alla Campania (11 progetti per 513.000 euro), passando per Piemonte e Puglia (7 progetti ciascuno).

Un investimento sul futuro

Per il Molise, i due progetti finanziati rappresentano un’occasione concreta per avvicinare i giovani al linguaggio cinematografico e audiovisivo, offrendo strumenti di creatività e di espressione che possono diventare anche opportunità di crescita e inclusione sociale.