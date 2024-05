Molise Acque potenzia la sicurezza sul lavoro, la nota di Sabatini

CAMPOBASSO – “La sicurezza sul lavoro è, da sempre, uno degli obiettivi primari dell’Azienda Speciale Regionale “Molise Acque” e noi, continueremo con forza su questa strada”. Con questa dichiarazione il Presidente dell’Azienda, l’avvocato Stefano Sabatini, ha aperto la Riunione Periodica per la Sicurezza destinata alla condivisione e all’adozione del nuovo aggiornamento della valutazione dei rischi nelle attività lavorative.

Alla riunione hanno partecipato, come previsto dalla normativa, il Medico competente, il Responsabile dell’Ufficio Sicurezza, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Azienda.

Dopo l’analisi, la discussione e la condivisione con i presenti di quanto contenuto nell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il Presidente ha esposto la propria visione per un percorso di miglioramento e potenziamento della sicurezza dei luoghi di lavoro in cui opera Molise Acque.

Il Presidente Sabatini ha voluto sottolineare come, per migliorare la sicurezza sul lavoro e ridurre la probabilità degli incidenti, sia necessario incentivare ulteriormente le politiche aziendali di protezione dei lavoratori perseguendo specifici obiettivi strategici sulla informazione e la formazione dei lavoratori, sulla qualità del lavoro, sulla ricerca e la innovazione anche con l’introduzione di metodi innovativi per la vigilanza.

“L’informazione e la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori- ha sottolineato Sabatini- sono essenziali per garantire che tutti siano consapevoli dei rischi del loro ambiente di lavoro e siano in grado di gestirli in modo appropriato ed efficiente”.

Al termine della riunione, dopo aver rimarcato la necessità di potenziare il monitoraggio delle infrastrutture gestite dall’Azienda per identificare e correggere potenziali pericoli anche grazie a tecnologie innovative, il Presidente Sabatini ha ribadito la propria ferma volontà di dare ulteriore impulso al Sistema di Gestione per la Sicurezza nel Lavoro (SGSL), già adottato da Molise Acque e fondamentale per creare una cultura condivisa della sicurezza all’interno dell’Azienda.