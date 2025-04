Molise ancora in decrescita, 289.224 residenti nel 2023

REGIONE – La popolazione residente in Molise, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2023, ammonta a 289.224 residenti, in calo rispetto al 2022 (-1.412 individui (-0,5%); oltre il 70% della popolazione vive nella provincia di Campobasso (72,6%). Lo rileva l’Istat. La diminuzione rispetto al 2022, fa sapere l’Istituto di statistica, è frutto dei valori negativi del saldo naturale, di quello migratorio interno e dell’aggiustamento statistico, cui si contrappongono in modo insufficiente i valori positivi del saldo migratorio con l’estero.

In Molise, come nel resto del Paese, si è raggiunto un nuovo record di denatalità. I nati sono 1.661 (-22 rispetto al 2022). Nel 2023 si è ridotta la mortalità (-329 decessi rispetto all’anno precedente). Il tasso di mortalità è diminuito dal 14,7 al 13,6 per mille. Il maggior decremento si registra nella provincia di Campobasso. Le donne sono il 50,5% della popolazione residente, superando gli uomini prevalentemente a causa della maggiore longevità femminile.

L’età media si innalza rispetto al 2022 da 48,0 a 48,2 anni. La provincia di Campobasso è più giovane (48,1 anni), rispetto quella di Isernia (48,5 anni). Gli stranieri censiti sono 13.231 (+767 rispetto al 2022), il 4,6% della popolazione regionale. Provengono da 132 Paesi: prevalentemente da Romania (21,5%), Marocco (10,1%) e Nigeria (5,5%). Più di un terzo della popolazione (38,3%) vive nei comuni con popolazione tra i 1.001 e 5.000 abitanti, un altro terzo nei tre comuni con popolazione tra i 20.001 e 50.000 abitanti (34,6%).