Molise approva due leggi su invecchiamento attivo e caregiver familiari

Il Consiglio regionale del Molise approva due leggi per anziani e caregiver: più tutele, fondi e servizi per chi si prende cura e per chi invecchia nel proprio contesto sociale.

REGIONE – Il Consiglio regionale del Molise ha approvato due importanti leggi dedicate a categorie spesso trascurate: gli anziani e i caregiver familiari. Le nuove norme, fortemente volute dalla consigliera delegata al Welfare Stefania Passarelli con il sostegno del presidente Roberti, puntano a valorizzare l’invecchiamento attivo e a riconoscere il ruolo fondamentale dei caregiver.

La prima legge, “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute”, introduce un piano triennale integrato e una rete di soggetti pubblici e privati per promuovere salute, partecipazione sociale, educazione digitale, cultura e volontariato tra gli over 65. Prevista anche l’istituzione della Consulta regionale per l’invecchiamento attivo. La dotazione iniziale supera i 600mila euro.

La seconda legge, “Disposizioni legislative per il riconoscimento del caregiver familiare”, riconosce il valore sociale della cura informale e prevede un sostegno economico concreto per chi assiste familiari non autosufficienti. Per il biennio 2026-2027 sono già stanziati 800mila euro, con fondi regionali e del Fondo Sociale Europeo.

“Due provvedimenti concreti – ha dichiarato Passarelli – che restituiscono dignità a chi invecchia e a chi si prende cura, rafforzando il nostro sistema di welfare e la coesione sociale”.