Molise: arrivano i Locker Poste-DHL per e-commerce smart

Installati a Campobasso, Isernia e Termoli i primi Locker per ritiro e spedizione pacchi. Poste e DHL semplificano l’e-commerce con tecnologia e sicurezza

REGIONE – Sono stati installati in Molise i primi “Locker”, gli armadietti automatici per la consegna e il ritiro di un pacco. Grazie a “Locker Italia”, la Joint Venture per l’e-commerce costituita da Poste Italiane e DHL eCommerce per il ritiro e la spedizione dei pacchi, a Campobasso, Isernia e Termoli sono disponibili quattro nuovi Locker operativi dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

A Campobasso i dispositivi sono stati installati presso l’ufficio postale di Campobasso Centro, in via Francesco Pietrunto 4, e presso il Centro Operativo Postale, in via Contrada San Giovanni dei Gelsi 55; a Isernia il Locker è disponibile presso l’ufficio postale di Isernia Centro, in via Ventiquattro Maggio 243, e a Termoli presso la sede di Corso Mario Milano 7/a.

Il principale vantaggio di questi armadietti “intelligenti” è quello di consentire ai cittadini di poter ritirare, o inviare un pacco, secondo le proprie tempistiche evitando il rischio dei tentativi di consegna non andati a buon fine per assenza del destinatario o di essere condizionati agli orari di consegna tradizionale a domicilio. I Locker, pertanto, sono degli strumenti “alternativi” che migliorano ulteriormente la qualità dei servizi a supporto dell’e-commerce, rendendo ancora più semplici e comode le operazioni di spedizione e ritiro pacchi per chi acquista online.

Grazie anche a uno schermo dalla grafica chiara e intuitiva, infatti, questi moderni e tecnologici armadietti sono facili da utilizzare e soprattutto garantiscono la sicurezza poiché il pacco è custodito all’interno di un vano che può essere aperto esclusivamente utilizzando il codice di ritiro, in possesso ovviamente del solo destinatario.

I Locker molisani fanno parte dei 10mila che saranno attivati su tutto il territorio nazionale.

La collaborazione strategica tra Poste Italiane e Gruppo DHL permetterà di rafforzare la capillarità dei servizi legati alla logistica, facilitando al tempo stesso la crescita dell’e-commerce con particolare attenzione alla sostenibilità.