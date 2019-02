Molise Cheese & Cheers oggi a Isernia

Venerdì 1 febbraio presso il Grand Hotel Europa appuntamento con il gusto tra vini e formaggi. I dettagli della serata

ISERNIA – Pascoli verdi, aria purissima, animali generosi. Latte buono e aziende storiche che sanno come trattarlo. Da qui a strepitosii formaggi, in Molise, il passo è breve. L’Associazione Italiana Sommelier Molise ha deciso di omaggiare la squisita produzione casearia regionale, abbinando vini e formaggi, in uno spettacolare abbraccio di gusto. Appuntamento per venerdì 1 febbraio alle ore 20.30, all’evento “Molise Cheese&Cheers” che si terrà al Grand Hotel Europa, a Isernia.

A guidare la degustazione ci sarà Maria Sarnataro, Sommelier professionista, Vicepresidente AIS Campania e Vicepresidente dell’Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio.

Questi gli abbinamenti:

Stracciata del Caseificio Di Nucci (Agnone, IS) con un “Ops Consiva”, vino spumante Extra dry di Antonio Valerio (Monteroduni, IS);

Treccia dell’Azienda agricola Paladino (Santa Croce di Magliano, CB) con un “Kantharos”, DOC Molise Trebbiano 2017 di Angelo D’Uva (Larino, CB);

Caciocavallo extrastagionato del Caseificio Di Nucci (Agnone, IS) con “Opalia”, DOC Tintilia del Molise 2015 di Antonio Valerio (Monteroduni, IS);

Ovicaprini di Alba Società Agricola (San Giovanni in Galdo, CB) con un “Terre degli Osci”, IGP Aglianico 2015 di Colle Sereno Organic Wines.

La degustazione si concluderà con un piatto finale.

COSTI E PRENOTAZIONI

Il costo per la partecipazione alla degustazione è di 35 euro. Per info e prenotazioni si può contattare Daniela Tonti (delegato AIS Molise di Isernia) al seguente numero di telefono: 3498120589.