Molise come il Bhutan? Forche Caudine lancia la sfida del turismo sostenibile

L’associazione dei molisani a Roma, Forche Caudine, ha lanciato una proposta suggestiva: trasformare il Molise nel “Bhutan d’Italia”. L’idea nasce in occasione della partecipazione di Sua Eminenza Neytrul Rinpoche all’Ecoluxury Fair di Roma, evento dedicato al turismo di alta gamma e sostenibilità, dove il Bhutan è stato protagonista con il suo modello di sviluppo basato sulla Felicità Interna Lorda (FIL) anziché sul PIL.

Secondo Forche Caudine, il Molise condivide con il Bhutan caratteristiche come l’ambiente montano, l’isolamento geografico e una forte spiritualità. Tuttavia, a differenza del piccolo Stato himalayano, la regione italiana fatica a emergere nel panorama turistico nazionale. Da qui l’invito a guardare al Bhutan come esempio virtuoso: un turismo fondato sull’unicità ambientale, la lentezza, il rispetto delle comunità locali e la sostenibilità.

L’associazione ha lanciato un appello alla politica regionale affinché si apra un confronto serio su un nuovo modello di sviluppo, capace di valorizzare le peculiarità del territorio molisano senza inseguire modelli standardizzati. Un turismo “di qualità e non di quantità”, capace di attrarre viaggiatori in cerca di autenticità e benessere.

Un’idea visionaria che potrebbe trasformare una delle regioni meno conosciute d’Italia in un laboratorio di innovazione turistica, proprio come il Bhutan ha fatto con successo in Asia.

