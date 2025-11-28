Molise, dal 1° dicembre in pagamento le pensioni con tredicesima

Poste Italiane annuncia che dal 1° dicembre le pensioni di dicembre con tredicesima saranno disponibili nei 166 uffici postali e nei 100 ATM Postamat del Molise
REGIONE – Poste Italiane comunica che da lunedì 1° dicembre saranno in pagamento le pensioni del mese di dicembre, comprensive della tredicesima mensilità, in tutti i 166 uffici postali del Molise.
Le somme saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associata a conti/libretti o di Postepay Evolution potranno inoltre prelevare in contanti dai 100 ATM Postamat presenti sul territorio, senza recarsi allo sportello.
Poste Italiane ricorda che i titolari di Carta di Debito associata a conti/libretti possono usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che garantisce un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante nelle due ore successive al prelievo, sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.
Per evitare code e tempi di attesa superiori alla media, l’azienda consiglia ai pensionati di recarsi a ritirare la pensione preferibilmente in tarda mattinata o nel pomeriggio, privilegiando i giorni successivi ai primi.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero 06 45263322.