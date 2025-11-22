Molise, il pane premiato dal Gambero Rosso

Il Gambero Rosso celebra il pane molisano: premiati i forni di Bojano, Macchiagodena, Montaquila e Campobasso per eccellenza e tradizione

CAMPOBASSO – Il Gambero Rosso ha acceso i riflettori sul pane molisano, riconoscendone il valore etico e la qualità artigianale. Nella rivista dedicata al pane, la celebre casa editrice ha premiato diversi panificatori della regione, esaltando la tradizione e la biodiversità che rendono il Molise una terra vocata alla produzione di grano e lievitati di eccellenza.

Tra i protagonisti spiccano il Forno Bojanese di Casa Priolo e il Forno a legna De Cesare di Macchiagodena, entrambi insigniti del prestigioso riconoscimento dei “due pani”, simbolo di assoluta eccellenza. A loro si affianca il Forno dei Fornai Ricci di Montaquila, pluripremiato e recentemente attenzionato anche dal programma Rai Uno Linea Verde, insieme al Punto Caldo Iannone di Campobasso.

La lista dei panifici premiati comprende inoltre il Panificio Di Mambro di Venafro, le Delizie di Santa Maria del Molise, i forni di Agnone (La Spiga d’Oro e Antichi Sapori Patriarca), il campobassano Sabetta, e i panifici di Isernia dei F.lli Giancola e il giovane Blanz. Una vera concentrazione di maestria che testimonia la forza della tradizione molisana.

Il riconoscimento del Gambero Rosso non è solo un premio alla qualità, ma anche alla valenza etica della panificazione molisana, che diventa simbolo di resilienza e identità in una regione spesso segnata da spopolamento e difficoltà economiche.

Con l’avvicinarsi del Natale, il pane e i lievitati tornano protagonisti delle tavole e delle feste, rafforzando il senso di comunità e di orgoglio regionale. Il Molise, pur tra le sfide del presente, continua a mostrare la maestria dei suoi artigiani, esempio da seguire per le nuove generazioni.