Molise: impegno concreto contro la violenza sulle donne

La Regione Molise rinnova il sostegno a vittime di violenza con prevenzione, centri antiviolenza e cultura del rispetto

REGIONE – In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Regione Molise ribadisce il proprio impegno nel contrasto a ogni forma di abuso e discriminazione. La violenza di genere non è un fatto privato, ma una ferita sociale e culturale che chiama ciascuno alle proprie responsabilità.

L’istituzione conferma la necessità di percorsi concreti di prevenzione e sostegno: investimenti nei centri antiviolenza, formazione degli operatori, sensibilizzazione delle nuove generazioni e rafforzamento delle reti territoriali.

Un pensiero va alle donne che hanno trovato il coraggio di denunciare e a chi ancora vive nel silenzio. La Regione Molise assicura protezione, ascolto e percorsi di rinascita, ricordando che il cambiamento nasce dalla cultura del rispetto, della parità e della dignità.