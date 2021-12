Molise in corsa in 5 categorie per il Weekend Green Awards

CAMPOBASSO – Capracotta, Borgotufi a Castel del Giudice e la riserva Mab di Montedimezzo, in provincia di Isernia, insieme a tre agriturismi: Essentia Dimora di Larino, Masseria Grande di Montecilfone e fattoria Di Vaira di Campobasso.

Sono loro i candidati in cinque categorie alla settima edizione del Premio “Weekend Green Awards”, il riconoscimento a luoghi e strutture italiane ed europee selezionate dalla rivista di turismo per la loro “anima” green e per i servizi di qualità offerti. In bocca al lupo!