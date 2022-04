Molise in Fiera 2022, la presentazione della 2° edizione

TERMOLI – Martedi 19 Aprile alle ore 16.30 presso la sede della sala consiliare del Comune di Termoli si terrà la conferenza stampa di presentazione della fiera Campionaria “Molise in Fiera”, un appuntamento che riunirà aziende provenienti da territori (anche dalla Sicilia) e settori merceologici differenti: Salone della sposa, Artigianato, Commercio, gastronomia, Tempo Libero e Agricoltura.

Interverranno: le istituzioni e gli organizzatori. Seguirà coffe break.

Preceduta da una massiccia campagna pubblicitaria, con 3000 mq espositivi dove troveranno idonea e confortevole collocazione le varie aziende espositrici. Molise in Fiera sarà suddivisa nelle seguenti aree tematiche:

– Area Wedding, Artigianato e Commercio:una preziosa vetrina quella del Wedding, allestita con eleganza e raffinatezza in un contesto che lascia spazio a proposte tradizionali, romantiche e raffinate, ma anche originali ed innovative per una cerimonia al passo con i tempi.

Tra le aziende del settore Artigianato e Commercio ci sono aziende di arredamento e serramenti, sistemi di riposo, oggettistica per la casa, prodotti per la persona, abbigliamento, telefonia, servizi di consulenza e formazione per le imprese e per i privati, e tanto altro ancora.

Tempo libero, Giardinaggio e Agricoltura: esposizione di una vasta gamma di attrezzature per l’agricoltura , giardinaggio e tempo libero per gli appassionati e per gli operatori del settore

Area Enogastronomica: un’area dove si mescolano sapori e odori che faranno bene al palato e al cuore!

Non solo Business quindi, ma anche tante emozioni a Molise in Fiera.

L’obiettivo della nostra manifestazione è quello di proporre ai visitatori soluzioni originali ed alternative attraverso diverse aziende che stanno lottando contro questo difficile momento di pandemia causato dal diffondersi del Virus Covid-19, ma che credono fortemente ancora nell’importanza della comunicazione e nel collegamento tra domanda e offerta.

L’evento cercherà, infine, di proporre le novità per stimolare e favorire il commercio e rafforzare i rapporti tra produttori e consumatori.

La Prima edizione di Molise in Fiera, tenutasi dal 12 al 16 Febbraio 2020, ha conseguito un successo certamente rilevante, avvalorato dal consistente numero di visitatori, circa 16.500 provenienti oltre che dal Molise, anche dalle provincie e dalle regioni limitrofe.

Sono state 5 giornate importanti per gli espositori e per i visitatori creando notevoli occasioni di incontro e confronto di altissimo livello favorendo contatti, approfondimenti e occasioni commerciali importanti tali da riconoscere a questo appuntamento un ruolo autorevole di “Vetrina”, uno spazio per esibire la straordinaria professionalità della nostra classe imprenditoriale su prodotti e servizi di altissima qualità e aprire i confini dei nostri mercati di riferimento.

Organizzata dalla ditta Pugliese “Noleggiami” e coordinata dalla “veterena” Mariella Tufarelli, Molise in Fiera” è una campionaria caratterizzata da un format innovativo che punta sul territorio e sulla sua unicità. La scelta della cittadina Termolese non è casuale, ma legata alla sua bellezza paesaggistica e alla sua posizione geografica e commerciale strategica’;Molise in fiera si propone come un evento attento ai cambiamenti del mercato e ai settori che stanno modificando il nostro modo di vivere di lavorare ecc, nell’ottica anche di servizi e prodotti rivolti ad una società in costante evoluzione divenendo così un perfetto punto di incontro tra i vari settori economici e il pubblico di riferimento.

La risposta di Molise in Fiera alla crisi? Proporre prodotti e servizi di qualità alle migliori condizioni di mercato.