Molise, incendi colpiscono anche area Natura 2000

REGIONE – Il Molise entra nel report nazionale “Italia in fumo” di Legambiente con due incendi censiti tra l’Alto Molise e la costa, che hanno devastato 47 ettari di territorio. Uno dei roghi ha coinvolto anche un’area Natura 2000, danneggiando un ettaro di superficie protetta. Le cause principali: siccità, disattenzione e, in alcuni casi, azioni dolose.

Il report, aggiornato al 18 luglio, evidenzia come il Sud Italia sia il più colpito dal fenomeno, con Sicilia, Calabria e Puglia ai vertici per ettari bruciati. In totale, in Italia sono andati in fumo oltre 30.000 ettari nei primi sette mesi del 2025, con una media di 3,3 incendi al giorno.

Legambiente lancia l’allarme: servono strategie integrate di prevenzione, monitoraggio e contrasto attivo. Tra le proposte, il rafforzamento dei presidi territoriali, l’aggiornamento dei Piani Antincendio Boschivo e il coinvolgimento delle comunità locali.

