Molise, incontro tra Regione e Comitato Paralimpico

Il Presidente Roberti ha incontrato Marco Giunio De Sanctis per rafforzare il ruolo dello sport paralimpico in Molise

CAMPOBASSO – Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha ricevuto a Palazzo Vitale il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, per un incontro istituzionale che ha riunito rappresentanti regionali, dirigenti sportivi e atleti, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra il movimento paralimpico e le politiche territoriali.

La giornata ha posto al centro il valore dello sport come fattore di crescita individuale e collettiva, con particolare attenzione al mondo paralimpico, sempre più visibile grazie ai successi degli atleti italiani. “Lo sport paralimpico incarna i valori di impegno, solidarietà e tenacia – ha dichiarato Roberti – e rappresenta uno stimolo per la comunità. La Regione Molise intende sostenere queste realtà investendo in strutture e iniziative che rendano lo sport un diritto per tutti”.

Roberti e De Sanctis hanno ribadito l’impegno reciproco a proseguire su un percorso comune, promuovendo nuove progettualità che possano contribuire allo sviluppo sociale, educativo e culturale del Molise. “Lo sport è un bene pubblico – ha aggiunto Roberti – e quando diventa strumento di integrazione sociale produce benefici per l’intera collettività”.

All’incontro hanno partecipato la presidente del CIP Molise Donatella Perrella, l’on. Elisabetta Lancellotta, consigliera nazionale CONI e delegata CIP Isernia, Giuseppe Formato, vice-presidente CIP Molise e delegato CONI Campobasso, il prof. Germano Guerra, presidente UniSport Italia, la dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Maria Chimisso e Rocco Mario Del Nero, direttore INAIL Molise.