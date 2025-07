Molise, nasce la Film Commission al Festival Alta Marea

Il 26 luglio a Termoli, al Festival Alta Marea, l’incontro che celebra la nascita della Film Commission Molise: un sogno condiviso diventa realtà

TERMOLI – Un incontro per raccontare un sogno che ha preso forma. Un sogno fatto di visioni, determinazione e amore per la propria terra. Il 26 luglio 2025, all’interno del cartellone del Festival Alta Marea di Termoli, i professionisti molisani dell’industria cinematografica e dell’audiovisivo aprono le porte alla stampa e al pubblico per condividere il percorso che ha condotto alla nascita della Film Commission Molise.

Un momento tanto atteso, frutto di un lavoro silenzioso e meticoloso, che ha unito competenze, energie e cuore. È in questa cornice che invitiamo con entusiasmo la stampa a presenziare all’incontro che si terrà nel cuore della città adriatica. Un’occasione per ascoltare da vicino le voci di chi ha reso possibile un cambiamento concreto: per il Molise, per i giovani molisani, per chi sogna un futuro professionale legato all’audiovisivo senza dover abbandonare le proprie radici.

Interverranno per l’occasione le istituzioni che hanno creduto e sostenuto questo progetto:

• Francesco Roberti, Presidente della Regione Molise

• Fabio Cofelice, Consigliere Regionale con delega alla Cultura

Accanto a loro, alcuni rappresentanti del gruppo di lavoro che hanno contribuito, concepito, scritto e cucito ogni dettaglio del progetto con la pazienza e la forza di un’opera d’arte corale:

• Marco Caldoro, attore

• Marilena La Ferrara, amministratrice per produzioni internazionali

• Giacomo Di Niro, aiuto regista e production manager

• Pierfrancesco Citriniti, regista

Una squadra eterogenea, mossa da uno stesso desiderio: trasformare il Molise in una terra che produce e accoglie cinema, dove ogni location è uno sguardo, ogni borgo è un set, ogni giovane è un talento da coltivare.

Quello del 26 luglio non sarà solo un incontro. Sarà un brindisi collettivo a un’idea che si è fatta struttura, un racconto a più voci, una promessa mantenuta. Sarà anche l’occasione per mostrare come la sinergia tra istituzioni e lavoratori del settore, quando è reale e costante, può generare futuro.

Vi aspettiamo, certi che la bellezza del Molise saprà incantare anche chi lo scoprirà solo ora. Perché il cinema qui, non è solo una possibilità. È finalmente una realtà.