Quinta tappa del festival “Una Terra Chiamata Molise”: un viaggio gratuito tra borghi, cultura, narrazioni e tradizioni, promosso da Il Villaggio della Cultura APS

PIETRACATELLA – A Pietracatella domenica 27 luglio 2025 prende il via la quinta tappa del festival culturale itinerante “Una Terra Chiamata Molise”, organizzato da Il Villaggio della Cultura APS, realtà attiva nella promozione territoriale molisana.

Un’iniziativa, alla sua quarta edizione, dedicata alla scoperta della regione attraverso narrazioni, musica, arte e visita dei borghi più suggestivi.

Il festival nasce per valorizzare il patrimonio culturale dei borghi molisani, integrando divulgazione storica, storytelling e coinvolgimento comunitario. La manifestazione è gratuita ed è promossa da Il Villaggio della Cultura APS, impegnata nella promozione del territorio attraverso eventi itineranti in Molise

“Un’occasione unica per vivere Pietracatella come non l’avete mai vista, tra storia, arte, cultura e l’accoglienza autentica delle sue comunità” Afferma il Sindaco Antonio Tomassone

A partire dalle 9.30 il programma della giornata è così articolato: incontro presso il Mulino Di Vita in Via Risorgimento. Spostamento al Belvedere di Via Fontanelle con introduzione alla storia del borgo. Percorso nel centro storico: visita alla vecchia fontana e alla Morgia, simbolo del paese. Visite a seguire per la Cripta di Santa Margherita di Antiochia (X secolo), Chiesa di San Giacomo Maggiore, con crocifisso ligneo e presepe artistico. Passeggiata tra vicoli dove si narrano storie e segreti locali. Panorami dal Belvedere della Morgia, e successiva scoperta delle porte storiche: Vico Ferruccio, Nuova, da Capo. Visita al giardino interno del Palazzo Marchesale e ai murales con le storie di Lisa Vassalotti. Visita alle chiese di Santa Maria di Costantinopoli e San Giovanni Battista.

Pranzo al sacco al Parco Neviera, in collaborazione con il centro SAI Migranti, seguito da una sorpresa post-pranzo.

Visita alla mostra d’arte di Silvia Spallone presso il Palazzo Comunale. Ritorno al Mulino Di Vita per sperimentare il lavoro dei mugnai. Visita all’antico frantoio Campolieti.

Durante tutta la giornata sono previsti momenti culturali: musica, poesie, racconti ed esperienze emozionanti.