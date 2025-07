Va’ Sentiero Fest 2025: trekking e cultura in cammino

Dal 27 luglio all’8 agosto, 10 tappe tra Molise e Abruzzo per il primo festival-spedizione d’Italia. Trekking gratuito, eventi nei borghi e attività esperienziali

Il Va’ Sentiero Fest è una festa itinerante, aperta e inclusiva, che dal 27 luglio all’8 agosto animerà le montagne meno conosciute del Molise e dell’Abruzzo: dai boschi del Matese fino al cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, attraversando centri preziosi come Roccamandolfi, Castelpetroso, Isernia, Roccasicura, Castel di Sangro, Scontrone, Barrea, Civitella Alfedena, Opi e Pescasseroli.

Chiunque può partecipare, camminando con il team Va’ Sentiero per una o più tappe, in pieno stile Forrest Gump: la partecipazione è gratuita e basta registrarsi sul sito www.vasentiero.org/va-sentiero-fest. Ogni partecipante deve curare autonomamente la propria logistica, ma Va’ Sentiero fornisce pubblicamente a tutti i partecipanti tanti utili consigli su pernottamenti, trasporti pubblici e attrezzatura, per agevolare l’organizzazione.

I posti per il trekking sono limitati! Eventi per tutti/e, anche chi non cammina. Ogni tappa sarà animata da eventi culturali nei borghi, gratuiti e aperti a tutti, anche a chi non partecipa al trekking.

PROGRAMMA

Molise

27 luglio, ore 17:30 presso Piramide del Matese, Campitello Matese: inaugurazione con presenza del comune di San Massimo e concerto di musica popolare con Terra di Sud

28 luglio, ore 21:00 presso Piazza G. Marconi, Roccamandolfi: concerto Duo di Chitarre

29 luglio, ore 21:30 presso Piazza di Castelpetroso: talk di Yuri Basilicò (co founder Va’ Sentiero) sul primo viaggio intorno al mondo

1 agosto, ore 21:30 presso Piazza Marconi a Roccasicura: talk di Sara Furlanetto (co founder Va’ Sentiero) sulla spedizione lungo il Sentiero Italia, proiezione cortometraggio e racconto fotografico

Abruzzo

2 agosto, ore 18:30 presso Museo Civico Aufidenate, Castel di Sangro: Lorenzo Barone, giovane avventuriere e ambassador Montura, racconta cosa gli hanno insegnato i viaggi estremi in giro per il mondo. A seguire, concerto di Mefitis Trio.

3 agosto, ore 18:30 presso Sala polifunzionale di Scontrone: Raccontare l’altra montagna, convegno sul presente e futuro delle Terre Alte, con la ricercatrice Francesca Roseo e Alessandra Orsini di Slow Food Abruzzo. A seguire concerto di Terra di Sud

5 agosto, ore 21:00 presso Piazza Umberti I: proiezione del documentario Ogni volta che il lupo, con momento finale di Q&A con il regista Marco Andreini

6 agosto, ore 21:00, presso Piazza Mercato di Civitella Alfedena: concerto di Fantasy Sax Quartet

8 agosto, ore 16 presso il Museo storico del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio Molise: convegno Grandi Mammiferi e comunità montane, con la giornalista scientifica Valeria Barbi e il Parco Nazionale.

8 agosto, ore 20:15 presso Piazza degli Apostoli Pietro e Paolo a Pescasseroli: Paesaggi Sonori, un dj set del famoso artista Tudor Laurini, in arte Klaus

8 agosto, tutto il giorno presso Piazza Pirro, Pescasseroli: Street Food Parade

Ogni evento può essere consultato nella scheda dedicata, all’interno del sito vasentiero.org

Una scuola della montagna

Durante il cammino si terranno numerose attività esperienziali: orienteering, lettura del paesaggio, foraging, laboratori artigianali, sessioni di yoga e mindfulness…

Un’opportunità per imparare a muoversi e vivere la montagna in modo consapevole.

Perché nasce il Va’ Sentiero Fest

L’obiettivo è valorizzare i territori montani meno noti, promuovendo una certa cultura del viaggio e della montagna: lenta, etica, sostenibile, condivisa.

Un progetto pensato per favorire le connessioni tra il mondo urbano e le Aree Interne, dando spazio a esperienze, storie e realtà virtuose locali.

Partner del Fest

Sponsor: Montura – 150up

Collaborazione: Bandiere Arancioni/Touring Club Italiano

Sponsor tecnici: OutdoorActive – Oxeego – Sony Italia

Patrocinio ufficiale: Touring Club Italiano, Provincia dell’Aquila, Regione Abruzzo (per la sola parte sportiva)

Eventi sul territorio in collaborazione con Comuni di:

San Massimo (CB), Roccamandolfi (IS), Castelpetroso (IS), Roccasicura (IS), Castel di Sangro (AQ), Scontrone (AQ), Barrea (AQ), Civitella Alfedena (AQ), Pescasseroli (AQ);

Proloco di Castelpetroso, Roccasicura, Barrea, Civitella Alfedena;

CAI Castel di Sangro;

Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio Molise;

Aziende locali: Gruppo Gravina, Fratelli Melone srl, Ricci Guido srl

Info, iscrizioni, programma FEST: www.vasentiero.org/va-sentiero-fest