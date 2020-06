Molise, proposta di uscita dal commissariamento: il commento di Toma

REGIONE – “Il Molise chiede il superamento del commissariamento, anche in virtù della buona prova data dalla regione durante questa emergenza, segno di una sanità che ha funzionato. Nei tavoli che contano veniamo considerati virtuosi e questo ci aiuta a rafforzare la nostra richiesta di far tornare la programmazione sanitaria nelle mani della Giunta”.

Così il presidente della Regione Molise Donato Toma, il quale per rafforzare la sua proposta spiega che “la sanità molisana ha tenuto con i suoi mezzi, laddove ho anticipato i tempi con ordinanze decisive, tipo le quarantene per chi veniva dal nord già al 9 marzo o le zone rosse che hanno salvato migliaia di cittadini”.

Per Toma non va dimenticato anche che “per esempio non ci sono state infezioni all’ospedale di Campobasso, centro covid regionale, che la crisi all’ospedale di Termoli è durata 10 giorni, che il cluster dei rom l’ha messo sotto controllo la sanità molisana e non un sindaco: insomma – conclude Toma – ad oggi abbiamo solo 117 casi positivi e tutti i nuovi vengono da altre regioni”.