La Regione Molise al centro del progetto: coworking creativo ad Agnone e piattaforma digitale per valorizzare cultura e turismo nel Sud Adriatico

TIRANA – L’Assessore regionale Andrea Di Lucente ha preso parte al Sesto Incontro dei partner di progetto del programma SA Creativity – Cultural & Creative Industries for a South Adriatic Identity, in corso nella capitale albanese.

Il progetto, finanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic 2021–2027, riunisce istituzioni e territori di Italia, Albania e Montenegro con l’obiettivo di valorizzare le industrie culturali e creative come motore di sviluppo economico, coesione sociale e promozione di un’identità adriatica condivisa.

L’incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti di tutti i partner: il Ministero della Cultura e dei Media del Montenegro (capofila), il Ministero del Turismo e dell’Ambiente dell’Albania, la Regione Puglia, la Regione Molise e la National Tourism Organisation of Montenegro, insieme al Segretariato Congiunto del Programma.

Turismo, creatività e cultura, con i nuovi Living Labs transfrontalieri; Attrattività turistica e culturale, con investimenti mirati su siti storici e creativi; Sostenibilità economica e territoriale, attraverso piani condivisi e sinergie europee.

Queste le tre aree di lavoro principali.

Durante i lavori, i partecipanti hanno presentato lo stato di avanzamento delle attività progettuali e definito le priorità operative per i prossimi mesi.

Per la Regione Molise, tra gli interventi strategici in corso figurano la creazione di un coworking creativo presso Palazzo Bonanni ad Agnone, spazio multifunzionale destinato a giovani imprenditori e operatori culturali, e lo sviluppo della piattaforma digitale SA Creativity, un hub virtuale per condividere esperienze e strumenti nel settore culturale e turistico del Sud Adriatico.

“Progetti come SA Creativity dimostrano come la cultura e la creatività siano leve fondamentali per costruire sviluppo, rafforzare le relazioni internazionali e offrire nuove opportunità ai nostri territori, in special modo alle nostre aree interne – ha dichiarato l’Assessore Di Lucente – Il ruolo della Regione Molise in questo progetto è centrale, per la visione innovativa, per la capacità di mettere in rete competenze e idee a livello europeo”.

“Il quadro che emerge è positivo – ha concluso l’assessore – le azioni procedono nei tempi previsti, la cooperazione è solida e gli investimenti sono in fase avanzata”.

La due giorni è proseguita il 10 ottobre, con la Mid-Term Review presso il Ministero del Turismo e dell’Ambiente dell’Albania, in cui il Segretariato Congiunto e i partner analizzeranno i risultati raggiunti, l’attuazione delle attività in corso e le prospettive per la seconda fase progettuale.