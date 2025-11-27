Molise, riapre la sede dell’ufficio postale di Acquaviva d’Isernia

Poste Italiane rinnova l’ufficio di Acquaviva d’Isernia con il progetto Polis. In Molise attivi 88 sportelli modernizzati e nuovi servizi digitali e anagrafici

ACQUAVIVA D’ISERNIA – È stato inaugurato oggi l’ufficio postale di Acquaviva d’Isernia nella nuova veste “Polis”, dopo i lavori di ristrutturazione che hanno reso la sede più moderna, accessibile e dotata di servizi innovativi.

Il progetto Polis di Poste Italiane punta a rinnovare gli uffici nei comuni con meno di 15mila abitanti, ampliando l’offerta con servizi della Pubblica Amministrazione. Ad Acquaviva d’Isernia sono ora disponibili certificati INPS (Cedolino Pensione, Certificazione Unica, Obis-M), atti di Volontaria Giurisdizione e 15 certificati anagrafici dell’ANPR.

Tra gli interventi realizzati: sportelli ribassati per agevolare la clientela, percorsi tattili per persone con disabilità visive, nuovi arredi e sistemi di sicurezza avanzati, tra cui videosorveglianza collegata alla Security Room di Napoli e casseforti temporizzate “roller cash”.

L’ufficio postale sarà aperto il martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

In Molise salgono così a 88 gli uffici Polis già operativi, mentre sono 10 le sedi attualmente interessate dai lavori, tra cui quella di Cerro al Volturno, dove gli interventi sono partiti oggi. Durante i lavori, Poste Italiane garantirà continuità dei servizi attraverso lo sportello dedicato presso l’ufficio di Cupone.

Con il progetto Polis, Poste Italiane rafforza la propria presenza nelle aree periferiche, investendo in infrastrutture e servizi per un’Italia più inclusiva e vicina ai cittadini.