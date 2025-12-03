Molise, Roberti: “Inclusione e pari diritti al centro della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità”

Il presidente della Regione Roberti celebra la Giornata delle Persone con Disabilità 2025: sport e inclusione al centro

REGIONE – In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, celebrata il 3 dicembre 2025, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti ha sottolineato il valore dell’inclusione e l’impegno delle istituzioni nel garantire pari opportunità a tutti i cittadini.

Nei giorni precedenti, Roberti ha incontrato il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, avviando un confronto concreto che ha posto le basi per una collaborazione stabile tra Regione e CIP. L’obiettivo condiviso è rafforzare le politiche a sostegno delle persone con disabilità, con particolare attenzione allo sport come strumento di partecipazione, crescita personale e benessere sociale.

“La Regione Molise – ha dichiarato Roberti – continuerà a investire in servizi, progettualità e strutture che favoriscano l’autonomia e la piena integrazione nella comunità. Le persone con disabilità non chiedono privilegi, ma diritti: il diritto di vivere una vita libera, attiva e ricca di opportunità”.

Il presidente ha rivolto un pensiero speciale a tutte le persone con disabilità e alle loro famiglie, ribadendo che una società forte è quella capace di includere, ascoltare e non lasciare indietro nessuno.