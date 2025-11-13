In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, parte in Molise la campagna di screening gratuito nelle farmacie aderenti

REGIONE – In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, prende il via domani, 14 novembre, la campagna di screening gratuito per il diabete presso le farmacie aderenti della Regione Molise.

L’iniziativa, promossa dalla Struttura Commissariale, dalla Direzione Generale per la Salute, da ASREM e Federfarma Molise, mira a individuare precocemente la malattia e ridurre il rischio di complicanze, attraverso un’azione capillare di prevenzione e sensibilizzazione.

La campagna coinvolge la quasi totalità delle farmacie del territorio, comprese quelle rurali, che svolgono un ruolo fondamentale nei Comuni delle aree interne.

I cittadini potranno recarsi a digiuno, dal 14 al 30 novembre, dal lunedì al sabato, tra le 08:30 e le 09:30, presso la propria farmacia di fiducia, muniti di tessera sanitaria, per sottoporsi al test glicemico.

In caso di valori superiori a 126 mg/dL o per soggetti a rischio, sarà possibile accedere ai centri diabetici senza necessità di ricetta o prenotazione.

L’adesione è su base volontaria e gratuita: i cittadini potranno recarsi, a digiuno, presso la propria farmacia di fiducia dal 14 al 30 novembre 2025, nelle giornate dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle 09.30, muniti di tessera sanitaria, per sottoporsi al test glicemico. Le persone a rischio e/o con valori di glicemia superiori ai 126 mg/dL potranno accedere successivamente ai centri diabetici senza ricetta né prenotazione.

“Il diabete è una malattia cronica che può essere gestita con una diagnosi precoce ed un trattamento adeguato” – hanno dichiarato il Commissario ad Acta della Regione Molise Avv. Marco Bonamico, e il Sub-Commissario Dott. Ulisse Di Giacomo – “Con tale progetto, per il quale si ringrazia il Presidente di Federfarma Molise Dott. Luigi Sauro, la Regione Molise intende rafforzare le misure di prevenzione della malattia anche mediante una capillare azione di informazione e sensibilizzazione affidata alle farmacie operanti sul territorio. Inoltre, la lotta al diabete deve essere inserita in una visione orientata alla promozione della salute, in conformità agli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Regionale e del Piano Nazionale di Prevenzione”.