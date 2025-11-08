Molise tra le regioni top per saturazione OTA e tariffe contenute

Secondo il Ministero del Turismo, l’Italia si conferma tra le mete più competitive in Europa anche a ottobre. Il Molise sul podio per saturazione OTA e prezzi accessibili

REGIONE – L’Italia continua a brillare nel panorama turistico europeo anche nei mesi autunnali. Secondo l’infografica diffusa dal Ministero del Turismo, basata su dati elaborati da The Data Appeal Company, il mese di ottobre 2025 ha registrato un tasso di saturazione sulle Online Travel Agencies (OTA) pari al 45,4% e una tariffa media di 137,8 euro, superando competitor come Grecia e Spagna.

Un dato che conferma la crescente competitività del nostro Paese anche nei cosiddetti mesi “di spalla”, tradizionalmente considerati di bassa stagione. A sottolinearlo è il ministro del Turismo Daniela Santanchè: «Queste prestazioni dimostrano un settore sempre più destagionalizzato, capace di offrire esperienze fruibili tutto l’anno. Numeri che rafforzano il benessere socioeconomico dell’intero comparto e aprono prospettive positive anche per novembre».

Tra le regioni che hanno registrato le performance migliori, il Molise si distingue con un tasso di saturazione OTA del 53,33%, posizionandosi al secondo posto dietro la Valle d’Aosta (59,84%) e davanti all’Abruzzo (51,93%). Un risultato significativo che evidenzia la crescente attrattività del territorio molisano, anche grazie a una tariffa media tra le più contenute d’Italia: 86,85 euro.

La percentuale di prenotazioni OTA ha superato il 44% di settembre e si prevede che resti sopra il 40% anche per novembre, segno di una domanda turistica stabile e in crescita. Il trend conferma il ruolo strategico delle piattaforme digitali nella promozione delle destinazioni italiane e nella gestione della stagionalità.