“Montagna Molise”, il progetto per lo sviluppo di comprensori sciistici

Si accendono i riflettori si Campitello e Capracotta, la società Funivie Molise gestirà i fondi stanziati dalla Giunta regionale

CAMPOBASSO – Si accendono i riflettori sulla montagna molisana per rinnovare il racconto della bellezza dei suoi luoghi attraverso un percorso di valorizzazione e promozione delle risorse locali. “Montagna Molise” è il progetto ambizioso per lo sviluppo dei comprensori sciistici e sportivi di Campitello Matese e Capracotta per cui la Giunta regionale del Molise ha stanziato 900mila euro affidando la gestione dell’intervento alla società Funivie Molise, che già da un anno ha messo mano al piano di revisione degli impianti che insistono sui due comprensori.

“Sono stati già fatti importanti lavori di manutenzione degli impianti di risalita per la messa in sicurezza e infatti quando è arrivata la prima neve non ci ha colto impreparati – afferma Fausto Parente, amministratore unico di Funivie Molise – Campitello lo scorso inverno ha registrato tante presenze, ben oltre ogni più rosea aspettativa. I nostri sforzi sono stati premiati e di questo siamo particolarmente soddisfatti. Abbiamo acquistato due nuovi gatti delle nevi e tra una quindicina di giorni cominceranno anche i lavori di potenziamento dell’impianto di innevamento programmato sulle piste basse. Sarà un intervento importante perché ci darà la possibilità, temperature permettendo, di stabilire la data di inizio della stagione sciistica. Il nostro obiettivo è quello di tenere un faro sempre acceso su Campitello e Capracotta sia d’inverno che d’estate”.

Importante promuovere il turismo nell’area del Matese e dell’Alto Molise attraverso eventi, incontri culturali, manifestazioni artistiche e sportive per rivitalizzare le strutture ricettive, le attività economiche di tutta l’area.

“Le montagne molisane sono meravigliose e meritano tutto il nostro impegno nell’ottica di una valorizzazione efficace e sostenibile – dichiara Donato Toma, presidente della Giunta regionale – Il progetto Montagna Molise, di cui la Regione è soggetto attuatore, intende diversificare l’offerta, ampliarla oltre le attività già presenti nella stagione invernale. Musica, cultura e sport come veicoli di una destagionalizzazione che porterà ulteriori benefici al nostro turismo e all’immagine della regione”.

“ ‘Nuove Tracce’ ci condurranno lungo sentieri e piste innevate, alla scoperta delle tradizioni, dello spirito e dei saperi della montagna molisana, tracce in movimento che scandiscono il tempo di oggi e guardano al futuro – racconta Antonella Palmieri, partner di Cartesio Consulenti Associati, società incaricata di coordinare la comunicazione del progetto – Il logo scelto per il progetto ‘Montagna Molise’ sviluppa due nuclei tematici: il ‘territorio’, la cui declinazione stagionale è affidata ai colori della montagna e il ‘futuro’, concettualmente sintetizzato nel payoff ‘nuove tracce’, ad evocare i possibili percorsi per costruirlo”.

Appuntamenti da incorniciare sui due poli montani, già confermate le presenze di Tony Hadley, Marlene Kuntz, James Senese, DisCanto, Dardust, Eugenio Bennato, Savana Funk, Federico Quaranta e definiti i calendari dei primi eventi sportivi a carattere nazionale.

“La programmazione della prossima estate segue un percorso di rivalutazione turistica che parte da lontano. È frutto di una visione di lungo periodo che si propone di destagionalizzare il turismo di Campitello rendendolo attraente e vivo tutto l’anno – afferma Alfonso Leggieri, sindaco di San Massimo – Vogliamo continuare a raccontare e far conoscere la nostra montagna. Ogni iniziativa è per noi un arricchimento e un’opportunità per accrescere la curiosità di scoprire la bellezza del nostro territorio con l’auspicio di lasciare un segno tangibile in quanti sceglieranno San Massimo e Campitello Matese come meta da visitare”.

Le peculiarità della montagna molisana vanno promosse con scelte condivise da una visione sinergica che guarda al futuro delle due stazioni turistiche e sciistiche assolutamente complementari.

“Un progetto importante quello di ‘Funivie Molise’ che nella mia veste di amministratore di lunga data ho sostenuto e apprezzato – dice Candido Paglione, primo cittadino di Capracotta – Il nostro comune, grazie alla lungimiranza della Regione, a breve diventerà centro Federale per lo sci di fondo, quello più a sud d’Italia, per noi è il coronamento di un sogno, il raggiungimento di un ambizioso traguardo. Ci apprestiamo a festeggiare i primi 110 anni di vita dello sci club Capracotta e intanto durante l’estate inaugureremo 80 chilometri di sentieri con una Carta dedicata e per il prossimo inverno completeremo gli impianti a Monte Capraro. Stiamo ultimando la pista di ski–roll con rotelle, per l’appunto, per consentire gli allenamenti anche senza la neve e Prato Gentile sarà accessibile anche alle persone con disabilità. Se Campitello è il Liceo dello sci alpino, Roccaraso è l’Università, Capracotta è la scuola elementare e, come tale, è la base”.