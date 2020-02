Morte Flavio Bucci: Cotugno, “Il Molise non ti dimenticherà”

CAMPOBASSO – “La scomparsa di Flavio Bucci ci addolora e ci porta via un interprete straordinario del cinema italiano. Lo aspettavamo nella sua Casalacenda (Campobasso) per regalarci, come sempre, emozioni e spunti importanti di riflessione della vita di tutti i giorni”. Così il vicepresidente della Regione Molise, Vincenzo Cotugno, nel messaggio di cordoglio per la morte dell’attore.

“Il 6 dicembre 2015 – ricorda Cotugno – da presidente del Consiglio regionale gli conferii l’onorificenza di ‘Ambasciatore dei molisani nel mondo’ nel corso della ‘Prima Giornata dell’Emigrazione molisana’. E’ stato un grande attore, un molisano doc nella tempra e nella caparbietà, doti che risaltano nella sua quarantennale carriera cinematografica e teatrale. La tua regione non ti dimenticherà mai”.