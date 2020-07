Mostra della pittrice Carma a Isernia fino al 31 luglio

Il sindaco d’Apollonio ha fatto visita ai locali del Bar del Sole dove è presente la personale di pittura: “una mostra bella e interessante“

ISERNIA – Ieri mattina, venerdì 17 luglio il sindaco Giacomo d’Apollonio, ha visitato la mostra dell’artista molisana Carma, la cui personale di pittura è stata allestita a Isernia, nei locali del Bar del Sole, e resterà aperta fino al 31 luglio.

«È una mostra bella e interessante, che sta riscuotendo il successo che merita – ha dichiarato il sindaco –. Dell’arte di Carma colpiscono la rigogliosa magia delle policromie e le raffigurazioni essenziali e fiabesche. Mi sono intrattenuto con lei durante la visita, e con garbo mi ha fatto da guida. Infine mi ha donato una sua opera che ho sinceramente molto gradito».

Carma, nativa di Sesto Campano, nel 1991 è entrata a far parte del Club degli Artisti di Foggia e poi, nel 2007, del Movimento Esasperatismo di Napoli. Dal 2008 è attiva nell’associazione culturale L’incontro degli Artisti di Montesilvano. Precedentemente aveva contribuito alla nascita del Gruppo Spazioforma di Isernia.

All’estero, ha esposto a Budapest, Stoccolma, New York e Buenos Aires. Sue personali o collettive in Italia si sono tenute in Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia e Marche. Le sono stati attribuiti vari premi e riconoscimenti, fra cui, nel 2015, il Premio alla Carriera in occasione del Premio Auditorium Città di Isernia.