Mostra dei Presepi di Giovanni Teberino al Museo dei Misteri

“800… da Francesco ai giorni nostri…” è il nome della mostra Presepi in programma dal 16 dicembre al 7 gennaio

CAMPOBASSO – Aprirà i battenti sabato 16 dicembre 2023 alle ore 17.00 e resterà aperta fino a domenica 7 gennaio 2024 al Museo dei Misteri di Campobasso in via Trento 3, la XVª edizione della Mostra dei Presepi di Giovanni Teberino dal titolo: “800…da Francesco ai giorni nostri…”

La nascita di Gesù, l’evento che ha segnato la nostra storia, si ripete ogni anno nel Presepe con il suo fascino antico e misterioso; non è Natale, infatti, se in ogni casa non c’è il segno di una Natività. Attraverso questa rappresentazione si perpetuano nel tempo importanti valori di pace, fraternità e amore. Il Presepe esercita inoltre un notevole fascino su grandi e piccini, e osservandolo tutti ritorniamo per un attimo bambini. L’emozione di un Presepe visto da bambini non verrà più dimenticata e con il suo ricordo sarà rievocata anche la presenza delle persone più care.

Una tradizione che si rinnova ogni anno grazie alla passione e dedizione di Giovanni Teberino per il Presepe. Rinnovati materiali, forme e dimensioni ricostruiranno e reinventeranno la tradizione del quadretto sacro più semplice e nel contempo più amato del mondo. Giunta alla XVª edizione, negli anni la mostra ha registrato un grande successo di pubblico (oltre 10.000 visite), con presenze provenienti da tutta Italia, a conferma che il lavoro, la passione, l’amore per la sacralità del Natale suscita un interesse sempre più vivo. Anche il titolo, quest’anno è a ricordare gli 800 anni dal primo Presepe realizzato da San Francesco nel 1223 ed anche nella mostra ci saranno dei Presepi che ricorderanno l’evento.

Ad accoglierli non poteva che essere il tempio della campobassanietà, il Museo dei Misteri che custodisce gli Ingegni del Di Zinno, per una combinazione di fede e arte sacra che fa unico il Natale. Un originale posto di tradizione per la città e per Giovanni che da anni unitamente a tutta la sua famiglia e agli amici dell’Associazione Misteri e Tradizioni, dedica anima e corpo per i Misteri, simbolo per eccellenza del patrimonio di Campobasso e di tutta la regione Molise. Accompagnate da un piacevole sottofondo musicale le opere Presepiali sono posizionate nell’elegante sala espositiva “Rino Savastano”, tutte correlate da una significativa descrizione, mentre nella Sala “Cosmo Teberino”, è possibile ammirare i 13 Misteri pronti per sfilare il prossimo 2 giugno 2024.

La Mostra ha avuto il patrocinio da, Associazione Italiana Amici del Presepio, Associazione Misteri e Tradizioni, Arcidiocesi di Campobasso-Bojano, Regione Molise, Provincia di Campobasso, Comune di Campobasso, La Valle del Primo Presepe – Greccio 2023, Universalis Foederatio Praesepistica ed è visitabile nei seguenti orari: feriali dalle 16.00 alle 19.00 festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00

Un Grazie particolare a: AGR Point, Albanese Perforazioni, Autopia, Caffè Camardo, Caseificio Gianfagna, Metalimpianti, Moligel, Mondolavoro.

I presepi di Teberino allestiti anche nelle vetrine di alcuni negozi della Città e non solo. Le vetrine di molte attività commerciali di Campobasso, in occasione del periodo natalizio, si animano con i presepi di Giovanni Teberino, una mostra itinerante per le vie cittadine dove si potranno ammirare i Presepi, piccole opere d’arte, originali e meritevoli di essere visti ed apprezzati da tutti. Teberino, quest’anno, oltre alla mostra dei Presepi giunta alle XV edizione al Museo dei Misteri, dal 16 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, ha voluto far ammirare quasi tutti i suoi presepi, oltre 80, esposti in tutta la città, e molti in giro per mostre regionali come, Guglionesi. Campomarino, Bagnoli del Trigno, Pesche, ma anche fuori regione come a Cave in provincia di Roma e non per ultimo, un Presepe è esposto alla mostra dei 100 Presepi in Vaticano sotto al colonnato del Bernini in piazza San Pietro a Roma visitabile fino al 7 gennaio 2024.