“My Masks”, il singolo che segna il debutto discografico di Ghenzz

TERMOLI – È già in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming digitale “My Masks”, il singolo che apre il capitolo discografico di Ghenzz, nome d’arte di Enzo Larivera. Il brano racconta un mix potente e intimo di dolore emotivo, vita di strada e relazioni tossiche: una narrazione sincera che mette a nudo sensazioni e contraddizioni personali, sostenuta da una scrittura diretta e da un approccio vocale che punta all’immediatezza emotiva.

“La mia storia comincia a Termoli nel 2005, una cittadina solare e ricca di tradizioni e cultura musicale come il Molise. Sin da piccolo la musica è stata parte del mio mondo: ascoltavo la radio e i dischi di mio padre, spaziando dal rock al pop. Ho scoperto presto che per me la musica non era solo suono: ogni nota aveva un colore. È così che ho iniziato a viverla come esperienza sensoriale, senza regole ma con istinto. Con ‘My Masks’ racconto quello che vivo e sento, con sincerità e passione — step by step mettendo tutto me stesso in questo percorso”.

Il brano si propone come primo assaggio di un percorso artistico autentico: testi che esplorano ferite e maschere quotidiane, atmosfere che alternano introspezione e tensione urbana, e una resa vocale che punta a comunicare verità e intensità.

Nato a Termoli (Campobasso) nel 2005, Enzo Larivera — Ghenzz cresce in un ambiente dove la musica è parte della vita quotidiana: la radio di casa e i dischi del padre sono le prime finestre sonore che lo avvicinano a generi diversi, dal rock al pop. Fin da bambino percepisce la musica anche in termini sensoriali, come se ogni nota avesse un colore — una sensibilità che lo porta a considerare il fare musica come un’esperienza totale, guidata dall’istinto.

Con il nome d’arte Ghenzz, Enzo costruisce un linguaggio personale attraverso il quale racconta esperienze di vita, emozioni e contraddizioni della quotidianità. “My Masks” rappresenta il suo debutto discografico ufficiale: un primo passo verso una ricerca artistica improntata alla sincerità, alla passione e alla condivisione di esperienze autentiche.