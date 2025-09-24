Oggi non si segnalano eventi in programma: è il momento ideale per dare uno sguardo a ciò che ci attende nel fine settimana

REGIONE – Oggi, mercoledì 24 settembre, il calendario degli eventi di Molisenews24.it si presenta tranquillo, senza appuntamenti in programma: un momento perfetto per voltare lo sguardo al fine settimana e iniziare a immaginare come viverlo. Tra manifestazioni culturali, sagre tradizionali, esperienze enogastronomiche e iniziative dedicate alla scoperta del territorio, il weekend si preannuncia ricco di occasioni per rilassarsi, divertirsi e lasciarsi ispirare. Che si scelga un borgo autentico, una notte sotto le stelle o una passeggiata tra i sapori locali, l’Abruzzo promette emozioni per tutti i gusti.

MOSTRE

Il 27 e 28 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, Isernia celebra la Fontana Fraterna con una mostra fotografica presso l’Archivio di Stato.

GLI ALTRI EVENTI DEL 23 SETTEMBRE

Alle 18 presentazione libro “Cuore Puro” di Laura D’Angelo alla Biblioteca Comunale Michele Romano.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

25 settembre

Alle 17.30 presentazione libro “La reazione a Isernia nel 1860, fatti e misfatti” di Don Giuliano Lilli e Pasquale Damiani all’Auditorium di Via Mazzini di Isernia.

Alle 18 presentazione libro “Volevo solo ballare” di Giuditta Di Cristinzi alla Biblioteca Comunale Michele Romano di Isernia.

Alle 18.30 Voci sotto le stelle: un viaggio nel mondo del canto lirico, opera, operetta, classica e dintorni al Chiostro Palazzo San Francesco ad Isernia.

26 settembre

Presentazione libro di Giulietta Bandiera “Saint Germain e il segreto dell’immortalità al Museo Sacrocam di Santa Croce di Magliano.

Festa di San Michele a Riccia.

27 settembre

Giornata Europea dell’Archeologia a Venafro, San Vincenzo al Volturno.

Campobasso ospita “Tutto in un abbraccio – Sfila la diversità”: moda, musica e inclusione sulla scalinata di San Leonardo.

Alle 22 concerto dei Nomadi a Riccia per la Festa di San Michele.

28 settembre

Giornata Europea dell’Archeologia a Venafro, San Vincenzo al Volturno, Isernia.

Festa di San Michele a Riccia.

29 settembre

Festa di San Michele Arcangelo ad Acquaviva Collecroce.

3 ottobre

A Termoli il convegno “Una mensa buona da pensare”.

4 ottobre

Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.