Nasce il Comitato pro-tempore “EsSENZA Molise?”

CAMPOBASSO – Il 3 Luglio 2025 è giunto alla conclusione il corso di O.M.C.T.I., suggerito dal Cantiere Civico e accolto dall’amministrazione del Comune di Campobasso, che si è tenuto presso la Bibliomediateca comunale a partire dal 9 Aprile 2025, per un totale di 240 ore. Il corso professionale innovativo, finanziato da Forma. Temp, promosso dall’Apl E – World SpA e attuato dall’Ente Forma. Service srl, ha visto la formazione di undici Operatori di Marketing Culturale e di Turismo Integrato molisani, in seguito a un ciclo di lezioni interattive tenute dai docenti Fernanda Ruggiero, Vito Rago, Salvatore Mazza, Armando Lostaglio, Salvatore Moscariello, Giusy Spadanuda e Franca Molinaro.

I discenti testimoniano di aver appreso a fondo le potenzialità inespresse del territorio molisano, vedendosi conferito un ruolo diretto di promozione turistica attraverso strategie di progettazione integrata, che mirino alla valorizzazione in sintonia di enogastronomia, cultura e natura e delle altre definite tipologie di turismo. Dopo un impegno costante di raccolta e condivisione di impressioni e esperienze vissute o da vivere in merito alla fruizione del patrimonio materiale e immateriale, ognuno degli OMCTI ha individuato una figura in uscita personalizzata, per ideare, elaborare e presentare un Project Work, prova d’esame e risultato del percorso di crescita e di maturazione delle competenze. Ogni progetto altro non è che una finestra a cui affacciarsi per ascoltare gli echi sottovoce di quelle trame di vita, di storie, suoni e movimenti portanti che da sempre plasmano l’identità individuale e collettiva.

Per questo dieci OMCTI molisani, dal 3 Luglio 2025, in continuità con gli insegnamenti del corso professionale, hanno ufficialmente fondato il comitato spontaneo pro-tempore “EsSENZA Molise?”, che resterà attivo a Campobasso dal 7 Luglio al 12 Settembre 2025.

La costituzione del comitato è stata approvata e incentivata dal comune di Campobasso rappresentato da Giose Trivisonno, vicesindaco e assessore al Turismo, e Adele Fraracci, con delega alla Cultura.

Gli ultimi giorni di corso gli Assessori si sono resi disponibili ad accogliere in aula le domande costruttive degli studenti e a intavolare un dialogo produttivo, anche alla luce dei risultati emersi dal Questionario di Rilevazione Dati che gli OMCTI hanno somministrato a 250 passanti durante la settimana dei Misteri, registrando conoscenze e preferenze di turisti e residenti riguardo all’attrattività percepita delle località molisane e fornendo una bussola preziosa, utile soprattutto a enti e operatori, per valorizzare il potenziale turistico del Molise a partire dal suo capoluogo.

Durante i due mesi estivi di attività, il comitato “EsSENZA Molise?” avrà la missione di operare con finalità di ricerca e di studio per la promozione e la valorizzazione delle risorse culturali, storiche, enogastronomiche e identitarie del territorio di Campobasso e dei comuni di prima e seconda corona.

Alla luce delle diverse ma integranti figure in uscita sviluppate a fine corso, i 10 soci fondatori metteranno in pratica una serie di azioni tra cui: effettuare una mappatura di enti, artigiani e operatori culturali; offrire un supporto attivo alla raccolta di informazioni su eventi, attrattive e luoghi di interesse; garantire un costante rilevamento di dati turistici e di testimonianze dirette coinvolgendo attivamente i depositari della memoria storica locale; attivare un dialogo con cittadini, istituzioni e realtà associative per una valorizzazione condivisa e partecipata del patrimonio.

Di seguito le cariche e i nomi dei dieci OMCTI soci fondatori del comitato “EsSENZA Molise?”:

Presidente – Roberto Prospero, Promotore e Programmatore di Turismi per Enti Locali;

Vicepresidente – Simona Signoriello, Ricercatrice per la Valorizzazione e la Promozione del Patrimonio immateriale,

Segretario – Matteo Fasciano, Curatore della Narrazione Emozionale del Patrimonio Culturale

Tesoriere – Marco Reale, Programmatore per Eventi e Turismo Sostenibile;

Consiglieri:

-Agostino D’Agostino, Social Media Manager per aziende turistiche;

-Loredana D’Amico, Esperta in Sponsorship per Turismo Olistico;

-Yaumara Especk Fuentes, Operatrice per Eventi turistici e culturali;

-Marta Ines Garcia, Accompagnatrice per il Turismo Accessibile;

-Alessandra Iacobucci, Addetta alla Promozione di Eventi culturali e turistici;

-Stefania Laurenti, Promotrice e Programmatrice per il Turismo Accessibile e Inclusivo.