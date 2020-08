Nicola Losapio alla finale del Festival “Dionisie Urbane” 2020

Tra i finalisti della serata presenti Tommaso Ancona ed Emanuela Pietanza in rappresentanza del Molise

BISCEGLIE – «And the winner is…» è Nicola Losapio, a fine serata, ad annunciare i finalisti regionali di Puglia e Molise di Dionisie Urbane, prestigioso festival di monologhi teatrali organizzato dalla CompagniAurea, in collaborazione con FITA (Federazione Italiana Teatro Amatoriale) Puglia, Società Operaia di Mutuo Soccorso Roma Intangibile, Fondazione Dcl e Lega Navale – sezione di Bisceglie.

Losapio, noto attore di Teatro, Fiction e Cinema, ha svolto con impegno il ruolo di presidente della giuria, annunciando poi i finalisti maschili della serata: Tommaso Ancona (Molise) e Matteo Di Tano (Puglia) che, insieme alle colleghe Emanuela Pietanza (Molise) e Simona Baccaro Perrini (Puglia), accederanno alla finale del Festival dei Monologhi, che si terrà il prossimo autunno a Roma.

L’evento, svoltosi lo scorso 8 agosto nella suggestiva location della Lega Navale di Bisceglie (BAT), ha visto Losapio anche nel ruolo di attore, interprete di una bellissima poesia di Graziella De Cillis, intitolata Ballerina, che ha riscosso un grande plauso da parte del vasto pubblico presente.

«È un grande onore, per me, rivestire per la seconda volta il ruolo di presidente di giuria in questa importante manifestazione» dichiara Nicola Losapio. «L’anno scorso il debutto della prima edizione di “Dionisie Urbane” è stato un successo, e sono felice che la FITA abbia consolidato la partnership con la CompagniAurea di Francesco Sinigallia: un grande direttore artistico dalle larghe vedute e, soprattutto, con un grande amore per la sua città e per il suo sviluppo culturale».

Riguardo al suo ruolo di presidente di giuria, Losapio ha detto: «È stato un compito impegnativo. Tutti i partecipanti erano dotati di grandi qualità attoriali, sceniche e linguistiche. Alla fine, però, grazie anche al supporto di una giuria tecnica di altissimo livello, formata Felice Altomare, Lisa Sasso, Luciana Stano, Neri Verdirosi e Pino Fusco, abbiamo scelto i quattro attori che ci sono sembrati più coinvolgenti. Voglio rinnovare i miei complimenti a Matteo, Simona, Emanuela e Tommaso, augurando loro tanta fortuna per la finalissima di Roma».