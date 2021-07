Nicola Mastronardi con “VER – Il Cammino dei padri” a Pietrabbondante

Appuntamento nell’area archeologica il 18 luglio per l’evento conclusivo in collaborazione con Aut Aut Festival

PIETRABBONDANTE – Dopo aver percorso i circa 200 chilometri che uniscono il lago di Cotilia in provincia di Rieti alle terre Molisane i camminatori del VER – Il Cammino dei Padri arriveranno domenica 18 luglio a Pietrabbondante e, nello specifico, fermeranno i loro passi all’interno del Tempio Italico e Teatro di Pietrabbondante. Si tratta del numero zero del Cammino dei Padri che ha l’obiettivo di rientrare nell’Atlante dei Cammini d’Italia portando il Molise per la prima volta a farne parte. Un Cammino nella bellezza della natura che tocca 19 borghi, 7 siti archeologici, 2 parchi e 3 riserve.

Dopo questa prima esperienza, durante la quale a percorre le 11 tappe sono stati:

Domenico Germano – progettista e ideatore del cammino

Luciana Tommasone – camminatrice esperta

Cristiano Peroni – accompagnatore AEV – Sentieri Olistici

Ruggero Ruggiero – accompagnatore AEV – Sentieri Olistici

Dario Coppola – accompagnatore AEV – Sentieri Olistici

A partire dal 2022 il Cammino sarà aperto a tutti coloro che vorranno percorrerlo e rivivere in questo modo l’esperienza dei primi sabini che 2800 fa si spostarono dal loro luogo di origine per venire a popolare l’area del Basso Abruzzo e del Molise.

L’evento finale, in collaborazione con Aut Aut Festival, si terrà nell’area archeologica di Pietrabbondante domenica 18 luglio alle ore 19.00 grazie alla sinergia con il Comune di Pietrabbondante, l’associazione Antel, l’associazione Sentieri Olistici affiliata Federtrek e la preziosa collaborazione con la Direzione regionale Musei Molise che ha concesso in via del tutto straordinaria che il sito archeologico resti aperto oltre il normale orario di chiusura e fino al termine dell’evento per il quale si ringraziano il direttore ad interim Direzione regionale Musei Molise Leandro Ventura e il direttore del Santuario Italico di Pietrabbondante Direzione regionale Musei Molise Federico Bonfanti.

Valentina Fauzia, giornalista e curatrice dell’Aut Aut festival intervisterà lo scrittore. Nicola Mastronardi che è tra gli ideatori del VER – Il Cammino dei Padri e autore dei libri ‘Viteliu’ e ‘Figli del toro’ dedicati ed ispirati proprio alle origini delle popolazioni Sannite e ai loro primi insediamenti in Molise.

Nel corso della serata interverranno il sindaco di Pietrabbondante Antonio Di Pasquo, l’assessore alla Cultura della Regione Molise Vincenzo Cotugno, il senatore Gaetano Quagliariello e Alessandro Giuli giornalista di Rai Due, editorialista de ‘Il Foglio’, conduttore della trasmissione ‘VItalia’ che girerà uno speciale sul VER – Il Cammino dei Padri.

La partecipazione all’evento finale è gratuita mentre per accedere all’area archeologica è previsto un biglietto del costo di 4 euro, ridotto per gli under 25 al costo di 2 euro e gratuito per gli under 18.