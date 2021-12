Anche Nicola Vizzarri tra gli chef protagonisti di “Pasta & Fagioli – Un piatto italiano”

CAMPOBASSO – Anche Nicola Vizzarri figura tra i protagonisti di “Pasta & Fagioli – Un piatto italiano”, il volume dedicato alla rivisitazione di questo piatto tradizionale da parte di una platea di chef selezionati. Il libro è edito dal consorzio Zafferano.

Come si legge nella presentazione pubblicata sulla pagina Facebook di “Pasta & Fagioli”, Vizzarri “nasce in Sardegna, cresce in Molise e studia in Abruzzo. Questo spirito di scoperta lo ha accompagnato nel suo percorso professionale lungo l’Italia e si vede nella sua versione della pasta e fagioli. Dal 2002 lo chef è membro della Nazionale Italiana Cuochi ed è specializzato in eventi gastronomici”.

Per conoscere la ricetta dello chef è possibile comprare il libro negli store online o acquistarlo direttamente su https://pasta-e-fagioli.it/.