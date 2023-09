Nuovi strumenti di comunicazione, la stagione formativa CSV Molise

Il corso al via il 14 settembre apre un’intensa serie di iniziative. Le lezioni saranno a disposizione di tutti i volontari d’Italia tramite la piattaforma Gluo

REGIONE – La comunicazione online e i tanti strumenti che il web mette a disposizione delle associazioni per fornire informazioni utili ai volontari e per aprirsi all’esterno sono al centro dell’evento che apre la nuova stagione formativa del CSV Molise. Nel pomeriggio di due giovedì consecutivi, il 14 e il 21 settembre, il Centro di servizio propone il corso dal titolo: ‘Nuovi strumenti di comunicazione per promuovere il proprio ente’ e tale iniziativa sarà a disposizione di tutti i volontari d’Italia, in quanto sarà presente sulla piattaforma web Gluo.

Il giornalista professionista Vincenzo Ciccone, consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti, terrà due lezioni dalle ore 16 alle 18, tramite la piattaforma Zoom, sulla piattaforma ‘Mailchimp’.

Nell’arco delle due giornate, quindi, si parlerà di mailing list, sms massivi, di tutti gli strumenti database responsive di uno spazio web, delle risorse di WordPress, della profilazione degli utenti per rispondere al meglio alle esigenze di un sito. Al centro del corso anche i limiti legati alla privacy, i cookies e le necessità della navigazione sicura, il dark web, caratteristiche e peculiarità, la differenza tra hosting ed housing, i server e le differenze tecniche e di sistemi operativi, la crittografia e gli altri aspetti della sicurezza.

Per iscriversi cliccare qui: Nuovi strumenti di comunicazione per promuovere il proprio ente.

«Questo secondo semestre si preannuncia ricco di aggiornamenti e novità – il commento di Lorena Minotti, direttrice del CSV Molise – L’obiettivo è, come di consueto, offrire agli enti del Terzo Settore il giusto supporto informativo e di strumenti al fine di arricchire il bagaglio di strumenti a disposizione dei volontari, benefici che poi a pioggia ricadono nel contesto in cui operano e nella nostra società. Il corso rappresenta un ulteriore input per trasmettere l’importanza del digitale e di nuove tecnologie che, anche in maniera gratuita, permettono di raggiungere un vasto pubblico e rimanere in contatto con donatori, soci, promuovere e sensibilizzare».

Fino alla fine del 2023 saranno tante le iniziative formative che il CSV Molise metterà a disposizione dei volontari, naturalmente in forma gratuita come sempre.

In programma il corso di inglese, giornate dedicate a strumenti comunicativi non tradizionali, agli schemi di bilancio degli ETS, alla legge sulla privacy, alla lotta alla violenza di genere. Saranno inoltre riproposti percorsi di chiarimento e di affiancamento per l’iscrizione al RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per rimanere aggiornati il CSV Molise invita tutti i volontari a iscriversi alla newsletter e a seguire i propri canali social.

Per informazioni si può contattare la segreteria al numero 0874686715 o inviare una mail a segreteria@csvmolise.it.