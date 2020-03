Occhionero: “A lavoro per aiutare autonomi e liberi professionisti”

REGIONE – Il Coronavirus non porta solo esigenze di natura sanitaria. Il problema in queste ore è anche di natura economica e su questo Italia Viva ha sottolineato il suo impegno. La questione riguarda soprattutto chi deve gestirsi da solo: gli imprenditori, i lavoratori autonomi e le partite IVA.

“Siamo a lavoro- dichiara l’onorevole Giuseppina Occhionero di Italia Viva- sulla questione delle scadenze fiscali proprio in questi minuti. Stiamo portando a termine una battaglia a favore degli autonomi e dei liberi professionisti. L’estensione generalizzata della cassa integrazione tutela fortemente i lavoratori dipendenti. In questo momento non c’ è scadenza fiscale o contributiva per la quale non vorremmo chiedere uno spostamento. Il Governo e le Regioni non si dimentichino quindi delle partite IVA, che in questo momento vivono le stesse angosce degli altri lavoratori. Occorrono quindi misure anche sul lavoro autonomo. Se l’ Italia e il Molise si bloccano, come è giusto che l’ economia rallenta. Imprenditori e commercianti hanno paura per il proprio futuro. Perché a fine mese arrivano comunque le scadenze da pagare tra stipendi dei collaboratori agli affitti degli uffici e delle tasse”.