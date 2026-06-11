‘Oltre il diploma’, concluso il primo anno di attività dell’innovativo modello di inclusione

CAMPOBASSO – Si è concluso il primo anno di attività del progetto pilota ‘Oltre il diploma’, realizzato in partenariato tra l’Università del Molise e il Convitto nazionale ‘Mario Pagano’ di Campobasso. Un modello innovativo di inclusione che si distingue nel panorama nazionale come una delle poche esperienze strutturate finalizzata a rendere concretamente accessibile l’istruzione universitaria anche a studenti con disabilità che, al termine del ciclo scolastico superiore, hanno ottenuto una certificazione delle competenze senza conseguire il diploma di maturità.

Il progetto è nato con l’obiettivo di sperimentare modelli innovativi di inclusione universitaria attraverso percorsi personalizzati, capaci di esaltare competenze e potenzialità individuali e di favorire una piena partecipazione alla vita accademica e ai percorsi di formazione superiore. Una iniziativa, fa sapere l’Unimol, “che amplia le opportunità di accesso all’università, e si inserisce nel quadro delle politiche dell’ateneo, volute dal rettore Giuseppe Vanoli, orientate a consolidare la cultura dell’inclusione e rafforzare il diritto allo studio quale leva fondamentale di equità e sviluppo sociale”.