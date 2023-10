Orientamento universitario, anche l’Unimol alla Giornata nazionale

CAMPOBASSO – ‘Illuminare il futuro’: è il tema della Giornata nazionale dell’Orientamento universitario promossa e curata dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) a cui prenderanno parte scuole e atenei il prossimo 17 ottobre.

L’iniziativa, a cui ha aderito anche l’Università del Molise, si propone come un evento di diffusione delle attività di orientamento, svolte o programmate, oltre che come momento di incontro con le scuole e con i media per lanciare le azioni previste dal Dm 934/22 che fissa i criteri di riparto delle risorse e modalità di attuazione dei progetti relativi all’Orientamento attivo nella transizione scuola-università nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).