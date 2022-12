Palcoscenici 2022, i concerti in Molise e le prevendite dei biglietti

ISERNIA – Dopo la presentazione dell’intensa programmazione natalizia del cartellone Palcoscenici: il Molise è di scena ieri pomeriggio a Isernia, che apre con il sold out per Concerto per Volti di Donna, protagoniste Fiorella Mannoia, Noemi e Paola Turci sul palco dell’Auditorium Unità d’Italia, Fondazione Molise Cultura annuncia che dalle ore 10 di venerdì 10 dicembre, saranno messi in vendita sulla piattaforma Ciaotickets i biglietti per tutti gli spettacoli a pagamento, inseriti nel cartellone ideato da Palco Reale, finanziato da Regione Molise e prodotto dalla Fondazione Molise Cultura.

Sarà un appuntamento particolarmente suggestivo il 15 dicembre alle ore 21,00 (ingresso 10 €) il concerto “Piano e Voce” che Angelo Branduardi, in duo con Fabio Valdemarin terrà nel Teatro Savoia. Il piano a coda renderà ancora più suggestivi le composizioni previste in scaletta: Branduardi e Valdemarin eseguiranno brani famosi e meno conosciuti, anche tratti dagli album che compongono la collana “Futuro Antico” con la quale Branduardi ha ripreso suoni dimenticati dei secoli passati”.

Sempre a Campobasso il 13 dicembre alle ore 20,15 spazio alla tradizione molisana sul palco del Teatro Savoia con il Festival del Folcrore affidato alla sapiente regia di Rosa Socci.

Ed ancora il 18 dicembre il concerto di Natale con il gospel di JP & The Soul Voices al Teatro Savoia (ore 21 ingresso € 10) , formazione proveniente dalla zona centrale della Florida, con un repertorio unicamente gospel, dove il grande sound soul della tradizione del sud degli Stati Uniti si fonde agli spiritual e alle sonorità più moderne di questo genere.

Il 19 dicembre attesa per lo spettacolo “Fermarono i Cieli” in programma al Teatro Italo Argentino di Agnone (ingresso 5 €) nel quale verrano proposte le Canzoncine spirituali di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori ed altre appositamente composte da Ambrogio Sparagna affidate all’interpretazione originalissima di Peppe Servillo, di un ottetto vocale e di un trio di strumenti popolari fra cui una zampogna gigante, diffusasi nel regno di Napoli a partire dalla fine del settecento proprio allo scopo di accompagnare il repertorio tipico delle canzoncine spirituali. Lo spettacolo andrà in replica il 21 dicembre a Venafro (Chiesa dell’Annunziata ore 20 – ingresso gratuito) e il 27 dicembre a Campomarino (Chiesa Madre ore 20 – ingresso gratuito).

Il Concerto di Arturo Brachetti con l’Ensemble Symphony Orchestra al Teatro Savoia di Campobasso con il suo “Pierino, il lupo e l’altro” in programma il 23 dicembre (ore 18,30 – prezzi stagione) vedrà il popolare artista nella veste di showteller condurre il pubblico alla scoperta del “dietro le quinte” della musica classica, affrontandolo in maniera divertente e accessibile a tutti attraverso il racconto.

Ed ancora Ambrogio Sparagna sarà protagonista di un altro spettacolo gratuito a Trivento il 23 dicembre dal titolo “Dicendo Vola Vola”, canti e strumenti musicali delle Novene del Natale. Un viaggio nella memoria musicale che permette di scoprire o di riscoprire – attraverso storie, suoni e strumenti musicali – l’affascinante mondo legato alla tradizione popolare del Natale.

I concerti gratuiti proseguono con la musica gospel di Karima & Big Soul Mama previsti il 16 dicembre a Riccia (Chiesa Madre ore 20) e il 17 dicembre a Bojano (Chiesa Madre ore 20). La formazione presenta il nuovo show natalizio che spazierà dal gospel classico ai canti di natale fino al funky e al soul.

Infine il 28 dicembre l’Auditorium Unità d’Italia di Isernia ospiterà il nuovo tour di Patty Pravo (ingresso 22€/32€) torna nei teatri con “Minaccia Bionda”. La grande interprete della canzone italiana, in piena libertà e nello stile che la contraddistingue, si racconta fra musica e parole. Successi, ricordi ed aneddoti, contributi video, alcuni dei quali inediti con la sapiente voce narrante di Pino Strabioli.

BIGLIETTI DISPONIBILI SU:

https://www.ciaotickets.com/fondazione-molise-cultura o presso tutti i punti vendita autorizzati Ciaotickets

Botteghino Piazza Pepe Campobasso

aperto dal martedì al venerdì ore 17 – 20

Il botteghino sarà attivo due ore prima dell’inizio di ogni singolo spettacolo a Campobasso

Info prenotazioni@fondazionecultura.eu – 0874 311565