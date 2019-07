Paura a Termoli, sbanda e finisce contro 6 auto in sosta [FOTO]

TERMOLI – Perde il controllo dell’auto e finisce contro sei vetture parcheggiate, danneggiandole. E’ accaduto questa notte in via Torino a Termoli, protagonista una 37enne. Sul posto l’ambulanza del 118 Molise, due pattuglie dei Carabinieri e i Vigili del fuoco di Termoli che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli tamponati.

La donna è stata trasferita in ospedale dove, a seguito di accertamenti, le è stato riscontrato un tasso alcolico superiore ai limiti consentiti. Per questo è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.