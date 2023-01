“Pescatori protagonisti nella pulizia del nostro mare”, l’intervento di Toma

“Il progetto Termoli Sea Cleaners vede oggi i nostri pescatori investiti anche del ruolo di ‘operatori ecologici del mare’, finalmente abilitati a ripulire i nostri fondali”.

REGIONE – “La Regione Molise sostiene con forza questa iniziativa. Oggi apprendiamo con soddisfazione che, nei primi quattro giorni, nonostante il maltempo, sono stati raccolti rifiuti per 1100 kg”.

Lo ha detto il presidente della Regione Donato Toma intervenendo questa mattina a Termoli alla presentazione del progetto realizzato nell’ambito del Feamp, che beneficia di contributi a valere sulle risorse della Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca”.

“La Regione Molise è molto sensibile al tema” ha proseguito il governatore “In vista di nuovi adeguamenti normativi in merito, ritengo che la strada di un protocollo operativo al fine di evidenziare le criticità e valutare la fattibilità della raccolta in porto dei rifiuti marini effettuata degli stessi operatori del settore, sia quella più corretta. Siamo in grado di dare manforte alla direttiva europea Marine Strategy. L’obiettivo è quello di far respirare il nostro mare, di renderlo più pulito, per favorire la pesca, ma anche tutte le attività ad esso connesse, incentivate dalle politiche regionali. Ne beneficerà ovviamente pure il porto” ha concluso Toma.