Ambiente Basso Molise festeggia il Fratino: 9 piccoli in volo nel 2025. Evento gratuito con mostra fotografica e brindisi al lido Alcione

PETACCIATO – Un altro piccolo di Fratino è riuscito nell’impresa di volare, ha preso il volo, a un mese dalla sua eccezionale nascita, i due fratellini nati con lui, purtroppo non ci sono riusciti. Sono nove in totale i piccoli di Fratino che sono riusciti a volare in questa stagione 2025 e, nella speranza che gli ultimi due prendano il volo tra un paio di settimane.

In attesa Ambiente Basso Molise ha deciso di festeggiare l’evento, presso il lido Alcione il 24 luglio p.v. a partire dalle ore 18:30, la “spiaggiAmica” del Fratino. L’evento è gratuito ma si richiede la prenotazione (per ovvi motivi), visto che si festeggerà con un buon spumante rigorosamente italiano.

Per l’occasione sarà preparata una piccola mostra fotografica che verrà illustrata dalla fotografa naturalista Chiara Talia.

La presenza del Fratino (Charadrius alexandrinus), raro e delicato uccello è sicuramente un dato importante che conferma l’elevato valore naturalistico della costa molisana, tenendo conto che la presenza del Fratino è un indicatore biologico della qualità naturalistica di una spiaggia, ma anche un indicatore antropologico della sensibilità sociale all’ambiente.

In Italia, ormai sono rimaste solo pochissime coppie di Fratino (circa 400/600) ed il Molise per le sue dune e la diligenza di alcune amministrazioni locali ma anche e soprattutto per l’interesse della Capitaneria di Porto, della Regione Molise e dei Volontari ABM vedono la nostra regione in cima alla classifica nazionale sulla tutela del Fratino (Charadrius alexandrinus).

Per questi motivi come ogni anno, si festeggeranno i piccoli Fratini che sono riusciti nell’impresa di spiccare il primo volo.

Il 2025 è stato anche l’anno delle prime adozioni di nidi, quindi un grazie di cuore agli amici Gianfranco Massaro, Lucia Bruno, Francesco Fusco e la tipografia Copyart. Montenero di Bisaccia mantiene la maglia nera: nessuna nascita di Fratino per il secondo anno consecutivo, le altre località costiere in netta crescita.

Teniamolo caro questo piccolo trampoliere, fa bene alla Natura, a noi e alla credibilità di un posto migliore di tanti altri e… non costa niente!