Gli appuntamenti del 20 luglio 2025: Nino D’Angelo, Vincenzo Salemme, Serena Brancale, Festival del racconto e Festival del Sarà

REGIONE – Il 20 luglio 2025 sarà una giornata ricca di eventi in tutto il Molise, perfetta per chi ama la cultura, la musica e il divertimento. Dai racconti che prendono vita a Colletorto con il Festival del racconto, alle emozioni in musica con Nino D’Angelo e Serena Brancale in concerto rispettivamente a Campobasso e Montenero di Bisaccia, ce n’è per tutti i gusti. Campobasso sarà anche palcoscenico per l’ultima giornata del Festival del Sarà e per lo spettacolo teatrale di Vincenzo Salemme, Ogni promessa è debito.

MOSTRE

Fino al 25 luglio la Palazzina Liberty di Venafro ospita la mostra “La memoria della luce”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 20 LUGLIO

Estate a Pietracatella 2025.

Festival del racconto a Colletorto.

Nino D’Angelo in concerto a Campobasso.

Ultimo giorno del Festival del Sarà a Campobasso.

Vincenzo Salemme in scena a Campobasso con “Ogni promessa è debito”.

Notte fucsia a Montenero do Bisaccia con il concerto di Serena Brancale.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

21 luglio

Fino al 27 luglio la prima edizione del Bonefro International Music Network.

Alle 21 al Teatro Verde di Termoli Serena Rossi in SereNata a Napoli

22 luglio

Luché in concerto a Termoli.

25 luglio

San Giacomo in festa a Pietracatella.

Alta marea Festival a Termoli (fino al 27 luglio).

Nella cornice dei Giardini del Castello Pignatelli a Monteroduni si svolgerà l’Eddie Lang Jazz Festival (fino al 3 agosto).

BigMama in concerto a Campomarino.

27 luglio

Notte dei giochi di prestigio a Termoli

31 luglio

III° Festival “Un Piano per Sepino” a Sepino.

1 agosto

Agnone Estate 2025: musica, cultura e emozioni nel cuore del Molise.

Alle 18 Giuseppe Ninno “Mandrake”, noto per i suoi irresistibili contenuti online, porterà in scena “Famiglia Imbarazzi” al Teatro Verde di Termoli.

2 agosto

Festival a misura d’orso a Vastogirardi.

3 agosto

Festival a misura d’orso a Vastogirardi.

7 agosto

Bandabardò in concerto a Pietracatella.

Tartufando a Campolieto.

10 agosto

Fiera nazionale del tartufo nero ad Avellana.

16 agosto

Fabri Fibra in concerto a Termoli.

21 agosto

Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza

22 agosto

Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.