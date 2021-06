Peter Carlino, magnate americano di origini molisane, a Colli a Volturno

COLLI AL VOLTURNO – Il logo del Molise su un’Alfa Romeo del 1939 che gareggerà alla prossima “1000 Miglia”. È la promessa di Peter Carlino, magnate americano di origini molisane, oggi a Colli a Volturno per iniziare l’iter per la cittadinanza onoraria nel comune dei suoi nonni.

Stamani il vice governatore Cotugno, con il sindaco Incollingo e il consigliere Visco, lo ha accolto in paese “per un abbraccio ideale ad un figlio di questa terra”. Cotugno ha definito Carlino “un uomo di successo negli States, con 37mila dipendenti nelle aziende sparse per tutta l’America, che non ha dimenticato il paese dal quale la sua famiglia agli inizi del ‘900 partì per cercare fortuna negli Usa”.