“Pianifica la mente”, incontro di educazione finanziaria a Campobasso

CAMPOBASSO – Nel pomeriggio di oggi mercoledì 18 gennaio alle ore 17.30 si terrà il primo incontro in Molise dell’iniziativa “Pianifica la Mente – Metti in conto i tuoi sogni”, presso la Sala “E.Fermi” della biblioteca dell’Università del Molise a Campobasso. L’iniziativa è promossa da ANASF, l’Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, in collaborazione con l’associazione degli studenti ed ex Studenti dell’UniMol ALUMNI.

Promuovere l’educazione finanziaria per ANASF è da sempre uno dei focus principali nelle proprie attività, oltre alla tutela, alla valorizzazione e la formazione dei soci: il progetto “Pianifica la mente – Metti in conto i tuoi sogni” è complementare a un altro ciclo di incontri formativi finalizzati ad accrescere l’alfabetizzazione finanziaria dei risparmiatori, “economic@mente- metti in conto il tuo futuro”, attivo anche in Molise da oltre dieci anni per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

I consulenti finanziari soci ANASF e formatori del progetto “Pianifica la Mente – Metti in conto i tuoi sogni” intendono contribuire ad aumentare la conoscenza dei risparmiatori italiani sui temi economico-finanziari: l’incontro di Campobasso ha come destinatari privilegiati i membri dell’associazione studentesca, ma è aperto a chiunque voglia prendervi parte.

Dopo un saluto della presidente di ALUMNI UniMol Patrizia Santella e del Coordinatore Territoriale ANASF del Molise Michele Tomasino, interverrà la coordinatrice ANASF giovani Mariangela Russo per affrontare il tema delle prospettive della professione del consulente finanziario per i giovani. L’incontro divulgativo avrà come relatori i formatori dell’Associazione Maria Francesca Vallini e Francesco Vitale.