Il pianista Ivan Kran in concerto al Teatro Savoia

CAMPOBASSO – Il Premio Busoni 2017 Ivan Kran sarà il protagonista, sabato 16 febbraio ore 18:30 al Teatro Savoia di Camponasso. L’evento rientra nell’àmbito del progetto “Circolazione musicale in Italia” promosso dal CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica. Nuovo appuntamento dunque con la Cinquantesima Stagione dei Concerti 2018/’19, direzione artistica: Andreina Di Girolamo e in collaborazione con Fondazione Molise Cultura.

PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven – Sonata in mi minore op. 90; Sonata in mi maggiore op. 109

Ferruccio Busoni – Sonatina seconda

Franz Liszt – Pensée des morts; Après une lecture de Dante Fantasia quasi Sonata

BIOGRAFIA DI IVAN KRPAN

Nato a Zagabria in una famiglia di musicisti, Ivan Krpan inizia lo studio del pianoforte all’età di sei anni sotto la guida di Renata Strojin Richter. Attualmente si perfeziona all’Accademia di Musica della sua città, nella classe di Ruben Dalibaltayan. Già in giovane età si aggiudica importanti premi in concorsi nazionali ed internazionali a Bruxelles, Zagabria, Mosca e in Cina, nei Paesi Bassi e in Germania. Le Jeunesses Musicales in Croazia e la Zagreb Philharmonic Orchestra lo hanno eletto Giovane Musicista dell’anno. Si è inoltre aggiudicato una borsa di studio presso l’Accademia Internazionale di Musica in Liechtenstein. Ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento con docenti di fama internazionale. Il 2018 lo vedrà impegnato in concerti in Italia, Croazia, Norvegia, Russia, Corea del Sud, Hong Kong, e nel 2019 si esibirà in tournée che toccheranno varie città in Germania, Giappone, Italia e Corea del Sud per la seconda volta. Inoltre debutterà in grandi centri musicali quali Monaco di Baviera, Vienna e Londra.

