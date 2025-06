Concerto di Nek all’Arena del Mare di Termoli. Festival della cipolla bianca ad Isernia. Mostra a Campobasso

REGIONE – Giovedì 26 giugno ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

A Campobasso, negli spazi espositivi del Palazzo GIL fino al 29 giugno, la mostra dal titolo “Piero Romagnoli – Riflessi di Identità 1969 –2016.

GLI ALTRI EVENTI DEL 26 GIUGNO

All’Arena del Mare 42°15° di Termoli concerto di Nek.

Festival della cipolla bianca ad Isernia.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

27 giugno

Presso la Sala Convegni dell’Arsarp, in Via G. B. Vico n.4, a Campobasso., dalle 9.30 alle 13.30, il convegno “Sicurezza in agricoltura“.

Festa di Sant’Amanzio a Jelsi

Festa della cipolla a Isernia

Alle ore 18.30 nel ristorante “Concetta”, in via Larino a Campobasso, ospite di “Ti racconto un libro” sarà Francesca Ghelfi.

28 giugno

Alle ore 18.15 al MACTE a Termoli si terrà la Preview della terza tappa della decima edizione del Festival del Sarà.

Mostra Mercato “Fresila” a Frosinone.

Alle ore 20:00 presso Villetta Neri. a Rocchetta Volturno, “Argentina… così bella che ti innamori”, evento speciale dedicato alla cultura argentina.

Enzo Gragnagniello in concerto a Busso

Notte romantica a Oratino.

9 luglio

Paolo Crepet in scena al Teatro Verde di Termoli con “Il reato di pensare”.

12 luglio

Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Verde di Termoli.

19 luglio

Sal Da Vinci in concerto al Teatro Verde di Campobasso.

20 luglio

Nino D’Angelo in concerto a Campobasso.

21 luglio

Fino al 27 luglio la prima edizione del Bonefro International Music Network.

25 luglio

Alta marea Festival a Termoli (fino al 27 luglio).

31 luglio

III° Festival “Un Piano per Sepino” a Sepino.

1 agosto

Alle 18 Giuseppe Ninno “Mandrake”, noto per i suoi irresistibili contenuti online, porterà in scena “Famiglia Imbarazzi” al Teatro Verde di Termoli.

7 agosto

Bandabardò in concerto a Pietracatella.

16 agosto

Fabri Fibra in concerto a Termoli.

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.